Eesti Pank: pikema kriisi korral tuleb tegeleda üha rohkemate sotsiaalsete probleemide leevendamisega 

Majanduskomisjoni liikmetele esinenud Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles, et kui majanduslangus kestab pikemat aega, siis tekib ka üha rohkem sotsiaalseid probleeme, mida riik peab leevendama. Kaasik lisas, et sotsiaaltoetuste jagamisel oleks ehk mõistlik eelistada juba praegu toimivaid sotsiaaltoetusi, sest neid saab kiiremini käiku lasta, teatas keskpank pressiteates.

Kaasik ka rõhutas, et Eesti ettevõtted on eelmistes majanduskriisides suutnud kiiresti kohaneda ja kui majanduslangus kestab kauem, pole nüüdki sellest pääsu. „On selge, et kui majanduslangus kestab pikemat aega, on mõni sektor tulevikus elujõulisem ja seal tööhõive kasvab. Mõni teine majandusharu tõmbub aga mõnevõrra kokku. See muutus on ettevõtetele raske ja inimestele valulik, kuid pikas plaanis tagab elujõulisematesse sektorisse liikuv tööhõive ka Eesti inimestele kiirema palgakasvu."