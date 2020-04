Kas riik peaks Bolti aitama? Andrei Korobeinik: retoorika stiilis „see on mõttetu firma“ on väga vale 

Üle 20 aasta IT-ettevõtlusega tegelenud keskerakondlasest riigikogulase Andrei Korobeiniku sõnul on Bolt oluline ettevõtja Eesti riigi jaoks. „Retoorika stiilis „see on mõttetu firma“ on väga vale. Iga tööandja on oluline,“ rääkis Korobeinik. „Iduettevõtja, kes kasvab, annab tööd kohalikele ja on suur maksumaksja, on riigile väga tähtis. Aga firma soovid peavad sobituma võimalustega, mis riigil on.“