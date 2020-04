AJALOOLINE VERESAUN? Rootsi eksperdid kahtlevad valitsuse koroonapoliitikas 

„Ma olen uhke, et Rootsi lubab meil ise enda eest vastutada, selle asemel et riik lukku panna,“ tsiteerib Independent 35aastast raamatupidajat Therese Börljindi, kes ruttab parajasti perele külla.

Anders Tegnell. Foto: AFP/Scanpix

Samal ajal tõusevad haigusjuhtumid Rootsis järsult. Riigis on surnud 887 koroonahaiget – rohkem kui kõigis teistes põhjamaades kokku. Ning kuigi valitsuse sõnul on eakad olnud alati erilise kaitse all, on viirus jõudnud nüüdseks ligi kolmandikuni Stockholmi hooldekodudest. Peaminister Stefan Lövlen tunnistas intervjuus päevalehele Svenska Dagbladet, et rootslasi võivad oodata tuhanded surmajuhtumid.