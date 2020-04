Riina Solman | Maskid poes ja ühistranspordis olgu norm, mitte erand 

Vastutustundetu sõnade loopimine

Koroonaviiruse puhul on kogu maailm hädas täiesti uue haiguse pandeemilise puhanguga ning napib selgeid ja lõplikke vastuseid, milline saab olema meie tulevik koos selle viirusega elades. Piisknakkuse puhul on parim viis end selle eest kaitsta kodus püsimine. Elu ei ole aga must-valge ning sajaportsendiliselt koduseinte vahele saavad end sulgeda vaid väga vähesed. Neil, kes peavad tööl, poes, apteegis käima või ühistransporti kasutama, tasub end kindlasti kirurgilise maskiga kaitsta. Täiesti vastutustundetu on väita, et mask on mõttetu nagu siin-seal seda tehtud on – kõik peaksid tundma vastutust oma sõnade eest eriti kriisi ajal, kus mõni hooletu lause võib põhjustada tervise seisukohalt traagiliste tagajärgedeni viivaid tegevusi.

Räägime parem sellest, kuidas maski õigesti kasutada. Räägime sellest, et ühekordset maski tohib kasutada kuni 4 tundi ja pärast seda tuleb mask ära visata. Tuletame jätkuvalt meelde, et maski ei tohi mustade kätega puutuda ning selle peab ette panema ning eemaldama kõrvataguseid kumme katsudes. Rõhutame, et mask peab katma nii nina kui ka lõua ning maski sees olev traat peab maski nina vastas hoidma.

Austria, Tšehhi, Slovakkia ning Bosnia ja Hertsegoviina on täna need Euroopa riigid, kus maski kandmine on avalikus ruumis kohustuslik. Usutavasti on see aidanud neis riikides kaasa nakatanute arvu stabiliseerumisele. Kui Austrias jagatakse maske lausa poe uksel, siis Tšehhis meisterdavad inimesed endale meelepäraseid maske ise. Maskide kandmisel on eeskujuks Aasia riigid, kus selline komme teiste kaitsmiseks on levinud. Haigestunute arvud lasevad arvata, et maski kandmise harjumus võib olla üheks põhjuseks, miks Aasias koroona hetkel nii laialt ei levi.

Armastuse mõõdupuuks mask

Mask ei ole imerohi koroona vastu. Siiski on see väike, kuid oluline abivahend neile, kes peavad ühiskondlikes ruumides viibima. Mask kaitseb otseselt piisknakkuse eest. Nagu kõiki abi- ja kaitsevahendeid, tuleb ka maski kasutada vastavalt selle kasutusreeglitele. Kõige parem, kui saaksime kasutada ühekordseid kirurgilisi maske, neid jaotataks tasuta ning oskaksime neid õigesti näole sättida, korrektselt eemaldada-käidelda. Sellist täiuslikku olukorda meil praegu veel ei ole. Kas see tähendab siis, et me ei peaks proovimagi oma inimesi kaitsta kõigi võimalike abivahenditega? Kindlasti mitte! Vaatan rõõmuga, kuidas Eesti moekunstnikud, hobiõmblejad ja nobenäpud on kõik hakanud kaitsemaske õmblema. Internetis vahetatakse õmblusnippe ja kangajuppe, ERR-i Ringvaates oli terve lugu maski õmblemisest ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on jaganud läbi erinevate kanalite maskide õmblemise kohta piisavat teavet. Loovus, ind ja soov end ja oma lähedasi kaitsta õitseb, kodanikuühiskond toimib, nii peabki.

Alles vähe uuritud ja pandeemilise levikuga viiruse puhul ei ole ükski ohutus- või abivahend üleliigne. Ühiskondlikes ruumides tasub kanda maski. See ei vähenda kätepesu või pindade puhastamise vajadust. See on lisakaitse, mida ei tasu kasutamata jätta lihtsalt jonnist selle pärast, et kogu maailma halvanud viiruse tõttu apteekides maske ei jätku või valitsus ei meeldi. Olukorras, kus nii suured kui ka väikesed, nii rikkad kui ka vaesed võitlevad uue ja tundmatu viirusega, peame kokku hoidma ja tegema kõik, mis meie võimuses, et iseend ja üksteist aidata. Ainult lühinägelik võib praegu kiusu, jonni või oma õiguse tagaajamiseks vastupidist väita.