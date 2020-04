Valga politseinikud pidasid kinni 31aastase naise tapmises kahtlustatavad 

Kagu jaoskonna juhtivuurija Tiit Melts kirjeldas, et sündmused politseinike algasid juba 2019. aasta alguses, kui Valga politseinikud asusid uurima ajutiselt Valgas elanud 31aastase Läti rahvusest naise kadumist. Uurijatel oli kahtlus, et naine on viidud Valga linnast välja kusagile metsa ja seal tapetud, teatas politsei pressiteate vahendusel.