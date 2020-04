FOTOD | Pronkssõdur lüüakse 9. maiks läikima, aga kapo ei oota suurt rahvakogunemist 

„Ajaloo teema on üks Vene suurriikliku-imperiaalse poliitika vahenditest. See aasta ei ole midagi erilist võrreldes eelmistega. Teise maailmasõja lõpu tähistamiseks valmistuti juba mitu aastat tagasi: korrastatud on väljaspool Tallinna erinevaid monumente, eelmisel aastal tähistati mitmes Eesti linnas vabastamist natsidest või fašistidest, nagu Venemaal räägitakse. See on jätkuv poliitika,“ ei tee kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu pronkssõduri renoveerimisest suurt numbrit.

„Praeguses olukorras on vast kõik mingil määral kainenenud. Ka Venemaal on ju endiselt lahtine, kas 9. mail paraad üldse toimub või mil viisil. Juba on öeldud, et neid väheseid teise maailmasõja veterane, kes veel elus on ja võiksid Punasele väljakule minna, sinna ei kaasata,“ sõnas Sinisalu.