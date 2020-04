Kuressaare haiglale tuli uus korraldus üllatusena: kokkulepet meie haigete massiliseks äraviimiseks pole 

Haigla teatab oma sotsiaaalmeedia lehel, et esmaspäeval toimunud telefonivestluses hädaolukorra meditsiinijuhi dr. Arkadi Popovi ja Kuressaare Haigla juhatuse vahel arutati teemasid, mis puudutavad pöördumist normaalsesse töörütmi, desinfektsiooni ja COVID-19 patsientide arvu vähenemisel võimalust koonduda enam siseosakondadesse. Kõne lõppes tõdemusega, et enne järgmise nädala lõppu suuri muudatusi haigla toimimises ei tehta. Samal seisukohal oli ka haigla nõukogu.

Kuresaare haigla juhtkond kinnitab, et haiglal on veel Põhjameditsiini staabi plaan A järgi 30 vaba kohta ja haigla on personaliga kaetud. "Me suhtume oma haigete ravisse väga tõsiselt ja kõikidele haigetele saame tagada hapnikravi. Kuressaare Haigla ei näe põhjuseid, et meie haigeid massiliselt oma kodukoha haiglast mandrile sõidutada. Läbi rääkimata on haigete tagasipöördumine kas koju või Kuressaare haiglasse. Kokkulepet meie haigete massiliseks äraviimiseks Kuressaare haiglaga tehtud ei ole," kirjutatakse haigla Facebookis.