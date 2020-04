VAKTSIINID TULEVAD? Hiina alustas uute katsetega inimeste peal 

Eelmisel kuul andis Hiina rohelise tule, et katsetada veel ühte vaktsiini, mis valmis Hiina Sõjalise Meditsiiniteaduste Akadeemia ning ühe Hongkongis asuva ettevõtte koostöös. Märtsi lõpus andis nõusoleku kaitsesüsti testimiseks 108 Wuhani elanikku. South China Morning Posti kirjelduste järgi tabasid toonaseid katsejäneseid kõrge palavik ja kõhulahtisus – kuid sümptomid olid möödunud kiiresti.

Fortune kirjutab, et toimiva vaktsiini avastamine on muutunud Hiinale rahvusliku tähtsusega küsimuseks. Kuna koroonaviirus ise pärineb Hiinast, annaks töökindla vaktsiini sünd riigile määratu propagandavõidu. „See on lahing, mida Hiina ei saa kaotada,“ iseloomustab ettevõtmist Hiina ametlik meedia.