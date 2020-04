Tšehhi naised pääsesid karantiini tõttu traditsioonilisest piitsutamisest 

Külanaiste piitsutamine on paganliku päritoluga rituaal, mida viiakse läbi teisel ülestõusmispühal ehk esmaspäeval. Tšehhi maapiirkondades on komme endiselt populaarne, kirjutab BBC. Mehed käivad ukselt uksele, lõõritavad laulukesi ja piitsutavad naiste jalgu ning tuharaid. Üldjuhul on tegu kergete vopsudega, mida tehakse pajuokstest loodud väikeste vitsakestega, ent mõnes kogukonnas kõnnivad mehed ukselt uksele hiiglasliku traditsioonilise piitsaga.