PIDU KATKU AJAL? Saksa politsei ajas laiali teismelise rahvarohke sünnipäevapeo 

Deutsche Welle kirjutab, et korrakaitsjad tegid haarangu esmaspäeva varastel hommikutundidel Mitte linnaosas. Uurimise käigus tuli välja, et tüdruku ema oli andnud korteri noorte käsutusse just nimelt peo pidamiseks.

„Kui tüdruk tähistab oma kuueteistkümnendat sünnipäeva koos kolmekümne ühe külalisega ning tema ema üüris just selle eesmärgi nimel 2,5toalise korteri, siis kahjuks ei astu me läbi ainult selleks, et soovida õnne,“ kirjutas Berliini politsei sotsiaalmeedias.

Politsei teatas, et kõiki peolviibijad on võetud kriminaaluurimisele ning neid süüdistatakse selles, et nad ei hoidnud üksteisest koroonapandeemia tingimustes nõutavat vahemaad. Samamoodi võetakse luubi alla sünnipäevalapse ema ning korteriomanik, kes ruumid noortele välja üüris.