Legendaarne lillelaat jääb tänavu ära 

"Türi lillelaat jääb ära! Hetkel on meil kõigil üks eesmärk, jääda terveks ja püsida kodus! Kohtume Türi lillelaadal 21-23. mai 2021.a," on kirjas laada sotsiaalmeedias.

Tavapäraselt müüb oma kaupaTüri Lillelaadal 700 – 800 kaubapakkujat ning ostuhuvilisi on kümneid tuhandeid nii Eestist kui ka kaugemaltki. Lillelaat on viimastel aastatel eriti populaarne olnud meie põhjanaabrite seas, Rootsist ja Soomest on varasematel aastatel külastajaid kohale sõitnud lausa bussitäite kaupa.