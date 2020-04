ÜHISRINNE TRUMPI VASTU: Bernie Sanders avaldas toetust Joe Bideni kandidatuurile 

Senaator Sanders lõpetas valimiskampaania möödunud nädalal, mis tähendas, et demokraatliku partei poolt peab vabariiklasest Trumpi vastu astuma endine asepresident Joe Biden. Kuna paljud Sandersi valijad ei jaga Bideni seisukohti, pidid mehed demokraatidest valijate lõhestamise vältimiseks koostööle asuma.

Kuna viirusepuhangu tõttu on avalik kohtumine peaaegu võimatu, teatasid Sanders ja Biden koostöö alustamisest videokõne vahendusel, mida kõik ameeriklased oma kodudest jälgida said. Eraldatud ekraaniga veebiülekandes tänas Biden oma endist rivaali toetuse eest, kes omakorda kõiki ameeriklasi ühinema kutsus, et Donald Trump troonilt tõugata, vahendab BBC. Sanders kirjeldas praegust USA riigipead kui „kõige ohtlikumat presidenti selle riigi tänapäevases ajaloos“.