Kommentaar NOOR ARVAB | Abiturient: uskumatu, et suur etapp mu elus lõpeb e-kirjaga saadetud tunnistusega ja aktuseta ning klassikaaslasi näen alles kunagi kokkutulekul Trine Puolokkainen, abiturient , täna, 12:20 Jaga: M

"Vähe sellest, mina nägin oma klassi viimati 13. märtsil. Juhul kui eriolukord lõpeb mai alguses, saame kümne kaupa kooli tagasi minna ja eksameid ka teha mõne inimesega klassis. Aga kui me ei saa isegi lõpuaktust, siis me ei näegi täiskoosseisus enne, kui kunagi toimub klassikokkutulek..." nendib abiturient Trine Puolokkainen. Foto: PantherMedia/Scanpix

Eriolukorras ei ole kuigi palju räägitud lõpuklassidest. Muidugi on haridus- ja teadusministeeriumi jaoks suur murekoht olnud üheksandike ja kaheteistkümnendike eksamid ning see küsimus on vähemalt esialgu vastuse leidnud.