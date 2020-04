SPIOON EESTIS: Vene luure heaks töötanud elektriku ülesanne oli kaitseväe objektidele lutikate peitmine 

Tabatud riigireeturid ja Vene luureagentuuride kaastöötajad. Foto: Kaitsepolitseiamet

„Kriminaalkorras on nüüd karistatav nii Eesti kodaniku kui ka välismaalase loodud või peetav suhe, mille eesmärk on panna toime Eesti-vastane kuritegu. Eesti Vabariigi vastase suhte loomine ja pidamine ei eelda riigireetmise, salakuulamise vms riigivastase kuriteo toimepanemist. Selliseks karistatavaks suhteks võib olla välisriigi esindaja või eriteenistuse töötajaga tekkinud või loodud kontakt, mis võib viia raskema Eesti-vastase süüteoni. Rõhutame, et kontaktidest välisriikide eriteenistustega tuleb kohe teavitada kaitsepolitseiametit. Teavitamata jätmine ja suhte hoidmine võib viia kriminaalkaristuseni. See tähendab, et inimesel endal on suurenenud kohustus teavitada, mitte jääda ootama, et kaitsepolitsei ise varem või hiljem seadusvastasest suhtlusest teada saab,“ seisab aastaraamatus.