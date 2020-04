KRIISI VALUS KÕRVAKIIL! Eesti kinojuhid loodavad pildile jääda: „Tagavaraplaanid muutuvad iga nädalaga.“ 

Too piltlik kõrvakiil, mille kultuuriasutused said koroonaviiruselt, oli nagu kõrvakiilud tihtilugu olema kipuvad: kiire, ootamatu, valus ning jättis endast maha punetava jälje, mis kohe ära ei kao. Kõige punasema põse tiitli võiks anda kinodele.

Varem avati uksed juba hommikul ning suleti alles ööpimeduses. Kõike selleks, et filmisõprade näole lai naeratus manada. Eriolukorra väljakuulutamisele järgneval hommikul pidid aga kinokülastajad pikkade ninadega kinniste uste taha jääma. COVID-19 oli Maarjamaal kanda kinnitanud ning oli mõeldamatu, et sajad inimesed külg külje kõrval istudes ja popkorni mugides Hollywoodi suurejoonelisi blockbuster'eid naudivad. Pidime leppima teadmisega, et järgmise paari kuu vältel vaatame liikuvaid pilte tunduvalt väiksemate ekraanide pealt.