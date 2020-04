VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: Kuressaare haigla koormust vähendatakse, sealse välihagila vajalikkus on küsimärgi all 

Popov alustas kurbade uudistega ja teatas, et viimase ööpäevaga on surnud neli inimest. Kõik nendest olid eakad ja vanemad kui 79 eluaasta. Kokku on Eestis teisipäevaks surnud 31 inimest. Popovi sõnul käib haiglates raviprotsess ja samal ajal jätkatakse ka testimist. Olulisi trende testimises hetkel ei ole. Testitutest oli polisitiivse tulemusega 3 protsenti, mis on Popovi sõnul hea märk, kuna enne oli see viis protsenti. „Loodame, et see trend langeb veelgi,“ sõnas ta.

„Saaremaa ja Kuressaare haiglaga on meil plaan koostöös põhja regiooniga vähendada Kuressaare haigla koormust. Teame, et seal on töötajatel koormus ja stress kõrge, kuna haiguse levik on Saaremaal suur. Pakume haiglale võimalust sealseid patsiente saata mandrile teistesse haiglatesse. Oluline sõnum on ka see, et Kuressaare haiglas on nüüd olemas ka testimise võimalus ja nad saavad neid ise analüüsida ning tulemused on mõne tunniga olemas,“ teatas Popov. Kuressaares patsientide vähendamise eesmärk on ka see, et haiglas tekiksid koroonaviirusest puhtad osakonnad. Samuti on Popovi sõnul vaja üle vaadata ka see, kui kaua on Kuressaare haiglale lisaks tarvis üleval hoida kaitseväe välihaiglat.