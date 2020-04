Meediaekspert: kui valitsusesuunalise kriitika tõttu ei toetata ajakirjandust, siis on riigis midagi väga valesti 

Postimehe endine peatoimetaja, ajakirjanik Mart Kadastik ütleb, et ajakirjandus on teinud head tööd. „Kui perekond Helmedel või EKRE-l on ajakirjandusega mingi kana kitkuda, siis on see nende mure. Nad on negatiivsed olnud ju terve Eesti riigi, mitte ainult ajakirjanduse suhtes, ja nii juba mitu aastat enne valimisi. Ka valetanud palju rohkem kui teised erakonnad,“ ütleb ta. „Ajakirjandus ei saa nende suhtes võtta sellist suhtumist, et nad on nüüd võimul ja vaatame läbi sõrmede. Las nad ütlevad, mis nad ütlevad. Ajakirjandus on täitnud oma rolli sõltumata sellest, mis on selle erakonna nimi ja millise perekonna inimesed seal ees seisavad. Kõik on olnud loomulik.“

„Mart Raudsaar annab veel enda hinnangu kaasa, et ajakirjandus alustas peksmist. Oleks ta öelnud, et jätkas väga kriitilist hoiakut. See oleks olnud ootuspärane, sest uuringud näitasid, et EKRE suunaline vastasseis oli kõikide valijate hulgas olemas. Välja arvatud siis EKRE endi valijate hulgas. Selles mõttes loomulikult, et see tekitab tõrke ühiskonnas ja ajakirjandus peab lugejate ja ühiskonna huvidega arvestama,“ kommenteerib Kadasitk.

„See on Raudsaare hinnang, et ajakirjandus tegeleb EKRE või Helmede peksmisega. See ei ole Helmede või EKRE hinnang, vaid Raudsaare hinnang. Et Eesti ajakirjandus on võtnud eesmärgiks EKRE või Helmed surnuks peksta ja kättemaksuks mõrvakatse eest siis võimupositsioonil olevad Helmed karistavad ajakirjandust. Ehk see konstruktsioon ise madaldab ajakirjandust. Positsioneerib ajakirjanduse sellisesse kohta, et ajakirjandus peaks käsi ees minema küsima raha. Isegi, kui tahame, et nad annaks seda raha, siis peaksime olema kuulekad. Seda pole küll välja öeldud, aga see kontekst annab selge vihje. See on täiesti vastuvõetamatu,“ räägib Kadastik.

„Ajakirjandus on täitnud oma rolli sõltumata sellest, mis on selle erakonna nimi ja millise perekonna inimesed seal ees seisavad. Kõik on olnud loomulik,“ leiab Mart Kadastik. Foto: Arno Saar