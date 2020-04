Markus Väin | Kas immuunsusest saab kapital? 

Hiljuti on maailmas välja käidud paar vastuolulist mõtet. Saksamaa, Itaalia ja Suurbritannia ning mõnede Ameerika Ühendriikide lõunaosa osariikide terviseeksperdid ja poliitikud mängivad ideega jagada inimestele immuunsuspasse – dokumente, mis tõendaks, et inimene on Covid-19 läbi põdenud – ning võimaldaks antikehadega inimestel tööle naasta. Käsikäes eelnevaga on ringlemas ka mõte, et noored inimesed, kelle puhul suremise tõenäosus on kõige väiksem, võiksid ennast sihilikult nakatada ja seega saavutaks „õnnelik“ enamik nendest viiruse läbipõdemise tulemusel immuunsuse ning võiks samuti normaalse tööelu juurde naasta…

See, et inimesed kasutaksid riigi majanduse päästmiseks oma vabatahtlikult saavutatud immuunsust, riskides haigust läbi põdedes ka tüsistuste ja surmaga, kõlab nagu patriootlik unenägu. Maailmas jõuti uskumatult kiiresti niisuguse äärmuslikuvõitu ideeni. Ent kuivõrd reaalsus on, et me ootame veel mitu kuud või suisa aastat töötava vaktsiini saamist, polegi see tegelikult nii üllatav. Praegune seisak peab ju kuidagi normaliseeruma hakkama, mis? Seega on üksnes mõistlik uskuda, et kuna koroonaviirus ei kao kuhugi, pole me tõenäoliselt ka Eestis liiga kaugel hetkest, mil taoline mõte kusagil kellegi suust välja pudeneb.

Surve end nakatada

Kahjuks ei oleks riskid ja võidud niisuguse strateegia käikulaskmisel ühiskonnas eriti solidaarselt jagatud. Inimesed, kes peaksid riskima haigestumise ja surmaga lootuses „ehk ka immuunsus saavutada“, et tööle tagasi minna, oleksid kelnerid, taksojuhid, koristajad, kokad, müüjad, lihttööde tegijad – nemad on need, kes kaotaksid olukorra jätkudes kodus edasi istudes töö ja igasuguse sissetuleku. Samal ajal saavad õpetajad, ärimehed, juristid, ülikooliprofessorid ja teised taoliste ametite pidajad edaspidigi kodukontoris püsida ning internetis töötada, säilitades oma sissetulekud ning töökoha. See tekitab 21. sajandi kohta lausa vulgaarselt karjuva probleemi ebavõrdsusest, kus niigi vähem tasuvate ja suuremat füüsilist pingutust nõudvate ametite esindajad leiavad end mingisugusest veidrat laadi „orjaturu“ situatsioonist, kus immuunsed isendid on eelisseisuses ja sestap tekitatakse ühiskonna poolt surve end ise sihilikult nakatada ja sellega oma tervis ohtu seada lootuses ka edaspidi leiba lauale teenida. Teisisõnu ühiskonna niigi kõige haavatavamaid inimesi karistataks justkui kaks korda: kõigepealt nende olukorra ja seejärel haiguse läbipõdemisega.