POOLSADA RADIKAALI! Potentsiaalsed terroristid käivad Eestis ja pürgivad e-residentideks 

Enne Eesti muredesse sukeldumist kiire ülevaade, milline seis valitseb terroririndel meie ümber. Kapo selgitab aastaraamatus: „Euroopas terrorismioht lähiaastatel tõenäoliselt ei vähene ning terroristlikud rünnakud jätkuvad. Islamistlik terrorism on käesoleval ajal Euroopas ohtlikem, kuna sellega on kaasnenud inimeste hukkumine ja vigastamine ulatuses, mis praegu ületab parem- ja vasakäärmuslike terroristlike rünnakute mõju. Samas on Euroopas riike, kus paremäärmuslaste rünnakute arv on kasvamas.