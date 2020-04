Putin: viiruse leviku piiramiseks peab Venemaa kasutama sõjaväge  

Putin ütles valitsuse ministritele, et „Vene sõjaväe kõiki võimalusi saab ja tuleb kasutada“. Riigipea esitas kommentaari pärast seda, kui Venemaal registreeriti eile seni suurim nakatunute tõus – 2558 uut juhtumit. Kokku on idanaabrite juures diagnoositud COVID-19 18 328 inimesel, neist valdav osa Moskvas. Kuigi suurriigi hukkunute arv – 148 – on palju madalam kui mitmetes teistes Euroopa riikides, on Venemaa ekspertide sõnul alles epideemia algusjärgus.

„Me näeme, et situatsioon muutub igapäevaselt ning kahjuks mitte paremuse poole," sõnas Putin tippametnikega peetud videokõnes. Ta lisas, et haigete arv kasvab ning üha enam esineb haiguse raskema vormi juhtumeid. „Järgmised nädalad on mitmes mõttes määravad," prognoosis Vene riigipea.