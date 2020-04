KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 1,94 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 120 000 surma ja 459 000 tervenenut. Rootsis kerkis ohvrite arv üle tuhande 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 587 173. Eile lisandus riigis üle 26 600 uue juhtumi. USA-le järgnevad Hispaania (172 541), Itaalia (159 516), Prantsusmaa (136 779) ja Saksamaa (130 214). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Suurbritannia, Hiina, Iraan ja Türgi. Suure hüppe tegi Venemaa, kus tuvastati eilse ööpäevaga 2774 uut nakatunut. Kokku on idanaabrite juures diagnoositud 21 102 COVID-19 juhtumit.

Enim surmajuhtumeid on jätkuvalt USAs – 23 644. 20 000 piiri ületas ka Itaalia 20 465 surmaga. Neile järgnevad Hispaania (18 056), Prantsusmaa (14 967), Suurbritannia (11 329), Iraan (4683), Belgia (4157), Hiina (3341) ja Saksamaa (3203). Tuhande ohvri piiri ületavad veel ka Holland, Brasiilia, Türgi, Šveits ja nüüd ka Rootsi. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 81 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (11 445/1033), Venemaa (21 102/170), Soome (3161/59), Leedu (1070/24), Läti (657/5).

Teisipäeval teatasid India võimud, et nad pikendavad maailma suurimat karantiini vähemalt 3. maini, sest COVID-19 haigestunute arv kerkis vaatamata karmidele meetmetele üle 10 000. Kuigi 1,3 miljardi kodanikuga riigis pole see number kriisiriikidega võrreldes kõrge, kardavad eksperdid, et madala diagnoositud nakatunute arvu taga seisab asjaolu, et India koroonatestide hulk on marginaalne.