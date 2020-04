Kuressaare haiglas on 81 töötajal diagnoositud koroonaviirus 

Foto: Alar Truu

Esmaspäevase seisuga oli Kuressaare haigla töötajatest 81 diagnoositud koroonaviirus. Haigla ravijuhi Edward Laane sõnul on kõigile töötajatele asendajad leitud, mandrilt on appi tulnud 70 inimest.“Eelmisel nädalal oli neli meie enda töötajat haiglaravil. Üks saadeti Tallinna. Kolleegid on omavahel suhelnud ja ta on paranemas,” kinnitas Laane Meie Maale. “Praegu on meil haiglas sees kaks töötajat, kelle seisund on hea.”