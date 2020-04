Riigikohus arutab Tartu endise abilinnapea hüvitisenõuet prokuratuurilt  

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross ütles 2017. aasta oktoobris toimunud pressikonverentsil, et Tartu linn on Eestis üks mõjukamaid ja suuremaid omavalitsusi ja seetõttu ta leiab, et on äärmiselt kahetsusväärne, et Tartu juhtimisega seotud kaks abilinnapead on olnud piltlikult öeldes äraostetavad.