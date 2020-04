SALAMISI: Türgi sokutab pagulasi Kreekasse 

Ka Kreeka luure andmeil lasi Türgi oma pagulaslaagritest vabaks kümneid tuhandeid inimesi. Sisemaal asuvatest laagritest liiguvad inimesed järsku Türgi rannikule. Sealkandis on aga juba päris tavapärane, et inimeste smugeldajad topivad õnnetud paatidesse ja saadavad nad Kreeka saarte poole seilama.

Kreeklaste kaitseminister Nikos Panagiotopoulos sõnas intervjuus telekanaliga ANT1, et Kreeka on valmis piirivalvet tugevdama, sõjavägi valmisolek on kõrgendatud ning lisas omalt poolt, et talle näib, et vaenulik naaber kipub selliste tempudega aktiveeruma eriti just suurte usupühade ajal ja nii ka seekord, möödunud nädalavahetusel olid mäletatavasti ülestõusmispühad.