Lugejakiri Kiri | Kas riik peab Bolti toetama? Priit Kuld, taksojuht , täna, 19:17

Foto: Tiit Tamme

Bolt on küsinud Eesti riigilt 50 miljonit abi. Minu ja teiste taksojuhtide arvates ei võlgne Eesti riik Boltile midagi. Bolt, endise nimega Taxify on Eestis tegutsenud kuus aastat. Tänu Boltile on pidanud teised taksofirmad äpindust ja tehnoloogiat kiirendatud korras arendama, see on paljus Bolti saavutus. Taksoteenuse tellimine, jälgimine ja maksmine on mugavam kui aastaid tagasi.