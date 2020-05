„PUUDUTA MIND“ 131. SAADE | Treener Liina Laur: inimese kehas on olemas kõik vajalikud mehhanismid haigustekitajate kahjutuks tegemiseks 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on Tallinna Ülikooli terviseteaduste- ja spordiinstituudi magister ja Eesti Personaaltreenerite Liitu kuuluv hinnatud treener Liina Laur.

Elame maailmas, kus meid ümbritsevad seened, bakterid ja erinevad viirused. See on täiesti normaalne. Isesasi on see, kuidas meie organism nendega toime tuleb. Inimese keha on võimas süsteem ning meil on olemas kõik vajalikud mehhanismid haigustekitajate kahjutuks tegemiseks.

Terves organismis tunneb immuunsüsteem ära organismi tunginud bakterid, viirused, kehavõõrad rakud ja ühendid, ning likvideerib ja hävitab ära kõik haiged, viirustest nakatunud ja geneetiliselt muundunud rakud. Seetõttu on immunsüsteemi aktiveerimine võtmetähtsusega inimese ravimisel ning tervise taastamisel.

Toome välja faktorid, mis mõjutavad immunsüsteemi tööd: