ÕL VIDEO | Kas Tallinna ühistranspordis on nakkusoht viidud miinimumini? 

Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimees Deniss Boroditš on kinnitanud, et ka viiruse leviku ajal on ühistranspordi kasutamine turvaline ning sõidukites on viidud nakkusoht minimaalseks. “Alates viiruse leviku algusest tõhustasime ühissõidukite puhastust. Enam kui 50 töötajat hoolitsevad mitu korda päevas, et liine teenindavad sõidukid oleksid desinfitseeritud ja puhtad. Männiku, Hobujaama, Õismäe ja Balti jaama lõpp-peatustes desinfitseeritakse reisijate salongi kontaktpindu mitu korda päevas. Lisaks tegelevad desinfitseerimisega kolm mobiilset meeskonda,” kirjeldas Boroditš ettevõtte tegevust ohutu ühistranspordi tagamisel.