Küsimus | Kas minister Reps paneb koolimajades plahvatama bioloogilise pommi? 

Tarmu Kurm, HTMi kommunikatsiooniosakonna juhataja: Õppetöö pärast 15. maid saab osalise kontaktõppena jätkuda üksnes juhul, kui see on riiklikul tasandil ohutuks hinnatud. Kaitsevahendite vajadus nii võimalikuks kontaktõppeks kui riigieksamite läbiviimiseks selgitatakse ja korraldatakse koostöös kohalike omavalitsustega. Kui riiklik olukord võimaldab kontaktõppe osaliselt taastada, jääb edasine õppekorraldus siiski kooli otsustada ehk kool võib oma äranägemisel jätkata distantsõpet kuni õppeaasta lõpuni.

Kas saate välistada, et hooldekodudes viiruse plahvatusliku leviku stsenaarium ei kordu koolide taasavamisel?

Tarmu Kurm: Veelkord – kindlasti ei rakendu 15. maist piirangute leevendamine juhul, kui ei ole kindlustunnet, et see on ohutu.

Ministri soovitatud koos õpetajaga matkaradadele ja muuseumisse minekud on lapsevanemate peavalu, kui tunnid jäetakse ära ning laps peab minema tunniks ajaks kooli, et käia õpetajaga pargis jalutamas ning ülejäänud päeva on laps lihtsalt ula peal.

Tarmu Kurm: Vabama õppekorralduse all on silmas peetud eeskätt õppekava eesmärkide saavutamist toetavaid tegevusi. Näiteks on võimalik korraldada projektõpet, külastada virtuaalkontserte ja –muuseume, käia väikeste rühmadena koolilähedastel õppekäikudel jms. See on võimaluse pakkumine, mitte kohustus seda korraldada.

Kuidas üksainus õpetaja jagab klassi kolmeks ja töötab iga grupiga eraldi - seda kõike 45 minutilise koolitunni raames?