VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Terviseamet: pühade ja ilusate ilmadega ei kipu inimesed perearstidega suhtlema 

Muu hulgas teatas Ragnar Vaiknemets, et Eesti on testimise rohkusega maailmas esirinnas. Viimaste päevade pisemat testimise arvu seletas ta sellega, et olid lihavõttepühad ja ilusad ilmad, mille kõrvalt ei kippunud inimesed oma perearsti poole pöörduma.