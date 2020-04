Bolti asutaja Markus Villig: andmed on olemas, aga poliitikud neid odava populaarsuse võitmiseks ei kasuta 

Kirjas valitsusele tõdesid Bolti asutajad Martin ja Markus Villig, et praegu pakutavad toetusmehhanismid neid ei aita, kuna Kred­Exi laenu piirmäär viis miljonit eurot jääb Boltile väheks.

Martin Helme kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et tema meelest ei kvalifitseeru Bolt laenutingimustele. "Valitsus on öelnud, et strateegilisi ja eesti majandusele tähtsaid ettevõtteid ei lase me hävineda. Vajadusel toetame lisaks Kredexi meetmetele veel otse."

Rahandusministri sõnul on valitsusel objektiivsed mõõdupuud, millest lähtuda - kaalukus suhtes eesti majandusse ja spetsiifiliselt tööhõivesse ning teiseks olulisus ühiskondliku toimepidevuse seisukohalt.

"Lihtsamalt öeldes, loeb see, kas sul on suur hulk töökohti, kas sa lood arvestatavas koguses lisandväärtust, kas sa teed arvestatavas koguses eksporti, kas sa maksad kopsakalt makse," Kirjutab Helme ning jätkab: "teiseks, kas sinu tegevus on kuidagi oluline ühiskonna toimimise seisukohast. Näiteks transport, energia, side või toidu tootmine."

Bolti kohta leiab Helme, et põhivarata Lätisse registreeritud ja makse vähe maksev suure võlakoormaga jagamismajanduse äpp ei vasta kumbalegi kritieeriumile. "Mu meelest teema lõpetatud."

Bolti üks asutajatest Markus Villig kirjutanb oma Facebooki lehel, et Bolt on olnud Eesti ettevõte asutamisest saadik ning tänaseks kohalikest firmadest üks suurim maksumaksja.