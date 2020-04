VIDEO | PANDEEMIA? Moskva ummistus kiirabiautodest 

Reedel ühest kõrghoonest filmitud videost on näha, kuidas üksteise järel seisavad sabas rohkem kui 50 kiirabimasinat. Allikate sõnul toimus ummik Startovaja tänaval. „Vaatepilt on hirmutav. Seda pole võimalik enam varjata,“ tsiteerib Independent ühte pealtnägijat.

Haigusesse on surnud 130 inimest. Pealinnas on ühe ametniku sõnul haiglaravi vajavate patsientide arv viimastel päevadel kahekordistunud.

„Võin ütelda niipalju, et me pole veel näinud mingisugust tippu. Me oleme alles mäejalamil, isegi mitte selle keskosas,“ kommenteeris olukorda Moskva linnapea Sergei Sobjanin.