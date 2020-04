EBOLA ELAB EDASI: Kongos suri viirusesse 11-kuune tüdruk 

Independent kirjutab, et võimudel pole aimugi, kuidas võis Diallo nakatuda. Tal puudusid teadaolevad kontaktid teiste haiguskandjatega, samuti polnud ta põdenud haigust varem ning seetõttu ei võinud see tal lihtsalt uuesti välja lüüa.

Tunamullu augustis Kongot tabanud epideemias on seni hukkunud rohkem kui 2200 inimest ehk ligi kaks kolmandikku nakatunuist. Laialdasemat epideemiat on aidanud vältida kaks uut vaktsiini, kuid selle jagamist takistab erinevate rühmitiste ja hõimude vaheline vägivald piirkonnas.

Rühm vihaseid mehi väljendas oma meelepaha uute nakatumiste vastu sellega, et loopisid laupäeval kividega Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) töötajaid, kes olid tulnud elektriku kodu desinfetseerima.

„Kuigi uudised on halvad, oskasime me seda oodata,“ kommenteeris nakatumisi WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ühenduse sõnul on nad aktiivselt tegelenud jälgede ajamisega, et leida inimesi, kes võisid Dialloga kokku puutuda. Neid on seni kokku üle kahesaja.