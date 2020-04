Seisukoht | Püha, mis pole püha 

Eesti ujub vastuvoolu. Riigikogu on asja korduvalt arutanud, aga lihavõtetele järgnevat esmaspäeva meile vabaks ei anta. Räägitakse, et Eesti pole kristlik riik. Huvitav lähenemine, kui võrrelda näiteks jõuludega, kus vabad on nii esimene kui ka teine jõulupüha. Täna on Ülestõusmispühade teine püha. Kusjuures eilne esimene püha oli ka Eestis punane päev. Kokku on tänavu selliseid kalendris 12. Seega eile olime kristlik riik, täna enam mitte.