Valitsuse plaan: avada riigipiir Soome ja Lätiga 

Siseminister Helme rääkis valitsuse välissuhete ja majanduse teemal eelmisel nädalal, kui siseministeeriumi pressikonverentsil võeti kokku sisejulgeoleku tegevused eriolukorras. Muu hulgas tõi Helme välja, et valitsus on tegemas ettevalmistusi, et riigil oleks ühine liikumis- ja majandusruum lähimate naaberriikide Läti ja Soomega. „See on meie majanduse ellujäämise seisukohast väga tähtis,“ ütles Helme 7. aprilli pressiüritusel.

Eesti jaoks asuvad kõige tähtsamad majandusturud Rootsis ja Saksamaal. Helme sõnul tahetakse ühel hetkel ka sinna jõuda. „Kogu Euroopa Liit on ühine majandusruum. Praeguses olukorras on aga Euroopa Liidu aluslepingutes kokkulepitu kohati osaliselt toimiv, sest kõik riigid on oma piirid kinni pannud. Meile on oluline, et suhted toimiksid ikka kõikide Euroopa Liidu riikidega. Kui suudame hakata naabritega piiriülest liikumist taas lihtsustama, siis ühel hetkel jõuame ka Saksamaani mööda maismaapiire,“ selgitas minister.

Soome suursaadik Timo Kantola kinnitas, et Soome otsib Eestiga võimalusi, kuidas piirid reisimiseks uuesti avada. Ta lisas, et välisministeeriumite tasemel on moodustatud ühine töögrupp, kus arutatakse koroonaviirusest tekkinud probleeme. Näiteks arutatakse seal, kuidas lahendada karantiinireegel, kui üle lahe toimub liikumine. „Hetkel on nakatunute arv suur ja tipp-punkt on veel ees,“ rääkis Kantola Õhtulehele.

Suursaadik andis mõista, et kiireid arenguid riikidevahelises liikumises pole oodata. „Praegu on kõige tähtsam siiski see, et inimesed liiguksid nii vähe kui võimalik.“ Samas avaldas Kantola lootust, et piirid võiksid olla avatud enne suve, märkides: „See aga oleneb jällegi viiruse elujõust.“

Läti välisministeeriumist vastati Õhtulehele, et nendeni pole mingid pöördumised jõudnud.