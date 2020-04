VIDEO | Kui hull seis on? Asjatundjad vaagisid Eesti majanduse olevikku ja lähitulevikku 

Konjunktuuriinstituudi hinnangul jäid riigid ja ettevõtjad hiljaks ohu hindamisel ja pandeemiaks valmistumisel. Enim kannatavad turism, transport, teenused, kaubandus, loomemajandus ja sport-meelelahutus. „Kui kiiresti need taastuvad, on keeruline küsimus,“ sõnas Josing.

Erakordne olukord esineb kogu maailma majanduses. Inimelude päästmiseks on riigid seisanud suure osa majandusest. Praegu on ligi kolmandik maailma inimestest eraldunud ning toimunud on kiireim majanduse kukkumine viimasel sajandil. Piiride sulgemine on haavanud ka globaalset tööjõuturgu.

Josingu sõnul on majanduses riskid alati õhus olnud seosest näiteks relvakonfliktide, võlakoormate jms. Nüüd on teised riskid. Näiteks see, et viirust ei saada kontrolli alla ja haigus võib hakata uuesti levima. Pole ka teada, kui tugevalt tabab viirus näiteks Aafrika riike, kus pole see veel väga levinud. Riskiks on ka riikidevahelise usalduse kadumine, pankrottide laine, maksekäitumise halvenemine, ülemaailmne töötuse kiire kasv ja sellega kaasnevad sotsiaalsed probleemid.

„Riigid satuvad kriisi erineval ajal ning võivad käituda väga erinevalt,“ sõnas Josing. Tema arvates võivad tekkida regioonid, kes hakkavad tegema koostööd koroonavastases võitluses – näiteks ühesuguse filosoofiaga Balti riigid ja Põhjamaad. See võib arendada rohkem ka lähiturismi.

Majandusteadlastel pole võimalik midagi täpsemalt prognoosida

Josingu sõnul tegi konjunktuuriinstituut majandusprognoosi, kuna nad seda igal kvartalil teevad, ent sel korral on see tehtud eeldusega, et majanduse seisak kehtib 1. maini – hetkel on näha, et see päris nii pole. Konjunktuuriinstituudi direktori sõnul on see võimalikult optimistlik prognoos, ehkki mida pikemaks kriis levib, seda suurem saab langus olema.

Väga kiire taastumise korral oleks Josingu teatel majanduslangus olnud 5% ja töötus 10%, ehkki juba praegu saab öelda, et olukord on hullem. „Siin pole majandusteadlastel suurt midagi prognoosida – meist ei sõltu praegu midagi, vaatame meditsiiniteadlaste ja viroloogide poole, et mida viirus maailmas tegelikult teeb,“ sõnas Josing.