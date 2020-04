OTSE | Kui hull seis on? Asjatundjad vaagivad Eesti majanduse olevikku ja lähitulevikku 

Marje Josing märkis, et märtsi algul prognoosisid eksperdid majandusolukorra tsüklilist halvenemist. Ehkki hetkelist majandusseisu hinnati heaks, olid prognoosid siiski juba suhteliselt pessimistlikud. Osad eksperdid arvestasid Josingu hinnangul juba COVID-19 puhanguga. Suurem osa neist ütlesid, et kuue kuu pärast on majandusolukord veel halvem.

16-19. märtsi küsitlusest selgus, et viiruse mõju ettevõtetele on suur/väga suur. Arvati, et kolme kuu pärast on olukord veel hullem. Suur osa ettevõtetest oli kindel, et käive väheneb. Ei nähtud olukorra kergemaks muutumist.