PÕHJALIK ANALÜÜS: kas koroonakriis rapib kinnisvarahindu? 

Õhtuleht on alates 19. märtsist jälginud kv.ee portaalis kinnisvara müügikuulutuste hinnamuutusi. Me kogusime iga päev kokku kõik need kuulutused, kus hind oli muutunud odavamaks või kallimaks. Samuti salvestasime kinnisvara taustaandmed, et uurida, kuidas müüjad on käitunud Eesti eri paigus ning kuivõrd on hinnamuudatused tabanud uusarendusi.