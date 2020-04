Sisuturundus Kaugjuhitavad sekslelud viivad orgasmi järgmisele tasemele Erootikapood Must Panter , täna, 09:33 Jaga: M

GALERII

Märtsist alates on paljud naised ja mehed soetanud oma esimesed sekslelud ja usutavasti on sinulgi üht-teist ulakat sahtlis olemas. Sekslelude tööstus tuleb pidevalt välja innovaatiliste toodetega, muutmaks orgasmini jõudmise kergemaks ja kindlamaks. Üheks mureks tavaliste sekslelude juures on tõsiasi, et just siis, kui tunned, et nauding hakkab kulmineeruma ja tahaks hoogu juurde vajutada, siis vajub õige režiimi või koguni juhtimisnupu ülesleidmise käigus meeleolu ära. Kogenenumad nautlejad on end varustanud kaugjuhitavate seksleludega nii üksinda kui kahekesi hullamiseks, et midagi eelpool mainitut ei juhtuks.