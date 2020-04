KODUKOOLI PAHUPOOL: klassivestlustes kiputakse kaaslasi kiusama 

Nelja seina vahel istumisest tekkinud ärevus ja õppetöö kolimine arvutisse – koolikiusamine ei jäänud paraku tühjaks jäänud koolimajadesse, vaid käib küberkoolis sama valusalt edasi. „Õpetaja lisamine grupivestlustesse aitab, kuid üldiselt moodustatakse kiiresti uus grupp ilma õpetajatega ja kiusamine jätkub.“

„Praegusel ajal tuleb olla eriti tähelepanelik, et küberkiusamine ei saaks võimalust muutuda sagedasemaks ja tõsisemaks,“ tõdeb ka SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar.

„Olukord meie ümber on selline, et õpilased on sunnitud sotsiaalmeediavahendeid üha rohkem kasutama. Samuti on täiskasvanud ja lapsed sagedamini pinges ja ärevuses, millest tulenevalt võidakse teineteisele rohkem haiget teha – olgu siis leebemalt ja juhuslikult või tahtlikult ja tõsisemalt,“ lausub Toomesaar.