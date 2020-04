VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: oleme koroonatestimises maailmas esirinnas 

„KredExi meetmete poole pealt on esimene punkt see, et oleks soodsamate tingimustega laenukäendus,“ sõnas minister.

Karu sõnul ei nõuta praeguses eriolukorras ettevõtetelt detailset äriplaani järgmiseks viieks aastaks, kuid toetust taotledes peavad ettevõtted siiski näitama ette kindla plaani, mille järgi nad eriolukorras tegutsema hakkavad.

„Nii meie kui ettevõtjate jaoks on oluline, et kõik oleks võimalikult lihtne ja bürokraatiavaba,“ sõnas Karu ja seletas, et nii saavad eriolukorra lisameetmed kõige kiiremini toimida.

Karu kinnitas, et saartele ja Ida-Virumaale on ettevõtjate päästmiseks EASiga koostöös loodud mitmed erimeetmed, kuna seal on olukord kohati ettevõtjatele katastroofilisem kui mujal Eestis.

Kodar: välisministeeriumilt küsitakse, millal uuesti reisida saab

Välisministeeriumi esindav Kodar rääkis, et NATO ja EL kohtuvad pidevalt ja üks põhilisi ülesandeid on valeinformatsiooniga võitlemine.

Välisministeerium teeb ka ettevõtjatega koostööd, et neid võimalusel tarnega aidata.