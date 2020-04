Kirurg vastab: kas trenni ja õige toitumisega on võimalik saavutada ihaldatud kehakuju? 

Millal on õige aeg rannavormi saavutamisega pihta hakata? Kui palju jõuab veel nüüd, aprillis, sellega tegeleda?

Rannavormi saavutamisega on alati õige aeg pihta hakata, aga samaks hooajaks võivad tulemust oodata need, kellel mingi treenitus on olemas.

Kui inimene on enam-vähem vormis ning tahab paar-kolm kilo kaotada ja lihastoonust tõsta, on see võimalik ka mõned kuud enne suve. Kui trenni pole varem tehtud ja söödud juhuslikult, ei ole samaks hooajaks kahjuks võimalik end vormi ajada. Loomulikul teel on see igal juhul raske. Alustama peaks mitu aastat varem. Suur eelis on neil, kes lapse- ja noorukieas on tegelenud spordiga. Funktsionaalne jõutreening noorukieas annab hilisemas eas vormi hoidmiseks suure eelise.

Võttes väga intensiivselt kaalust alla – lühikese ajaga kümme kilogrammi ja rohkem –, on ülimalt tõenäoline see saavutus kiiresti maha mängida. Uuringud on tõestanud ka, et sellisel puhul võetakse tavaliselt kaalus juurde rohkem, kui eelnevalt maha võeti.

Kuidas end sel teekonnal motiveerida?

Lühiajaliselt suudavad pingutada paljud, aga pikaajaliselt tekitab see stressi ja tavaliselt loobutakse. Niisiis on parem see protsess meeldivaks muuta – alustada tasapisi, valida endale sobivad treenimisviisid ja söömispiirangutega mitte liiga radikaalseks minna. Hea toit ongi enamasti tervislik.

Kas ihaldatud kehakuju on võimalik saavutada õige toitumise ja treeninguga?