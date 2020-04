KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 1,86 miljoni diagnoositud nakatunu, 115 000 surma ja 434 000 tervenenut. Hiinas on uute juhtumite arv taas tõusuteel 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 560 433. Eile lisandus riigis üle 27 400 uue juhtumi. USA-le järgnevad Hispaania (169 496), Itaalia (156 363), Prantsusmaa (132 591) ja Saksamaa (127 854). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Hiina, Iraan, Suurbritannia ja Türgi. Viimane neist ületas eelnimetatud piiri möödunud nädalavahetusel.

Enim surmajuhtumeid on samuti USAs – 22 115. Traagilises pingereas langes nädalavahetusega teiseks Itaalia 19 899 surmaga. Neile järgnevad Hispaania (17 489), Prantsusmaa (14 393), Suurbritannia (10 612), Iraan (4585), Belgia (3903), Hiina (3341) ja Saksamaa (3022). Tuhande ohvri piiri ületavad veel ka Holland, Brasiilia, Türgi ja Šveits. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba 76 000 ohvrit.

Hiinas tuvastati pühapäeval 108 uut nakatunut, mis on riigis ligi pooleteise kuu jooksul suurim näitaja. Viimati tuvastati rohkem nakatunuid 5. märtsil – 143. Diagnoositud nakatunute arvu tõusu tõttu kardab Hiina Sars-CoV-2 leviku teist lainet, kuna alates viimatisest madalseisust on juhtumite arv taas kasvama hakanud. Võimude teatel on kasvu põhjuseks enamjaolt koroonahaiged, kes saabuvad riiki välismaalt. Riikliku terviseameti teatel on 108 uuest juhtumist lausa 98 „imporditud“. Neist pooled tuvastati Hiina kirdeosas asuvast Heilongjiangi provintsis ning nad saabusid Venemaalt.