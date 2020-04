Kuressaare haigla: oleme olnud kogu aeg masstestimise poolt, aga otsus tuli alles mitu nädalat hiljem 

„Vaadates tagasi nendele intensiivsetele koroona-nädalatele, toome välja paar tähelepanekut,“ kirjutasid nad postituse alguses.

Kuressaare haigla teatas, et nemad on tegelikult olnud algusest peale masstestimise poolt ja sellepärast üritasid nad koroonakriisi lahvatades võimalikult kiirelt testida ära võimalikult paljud inimesed. „Peagi tulid uued ettekirjutised, proovile pääsemiseks pidi kvalifitseeruma kahes kategoorias,“ selgitas haigla ja lisas, et testi saamiseks pidi olema riskigrupi vanusevahemikus ja põdema mingit kroonilist haigust. „Meie postkast täitus murelike inimeste põhjendatud pahameelest kiirgavate kirjadega. "Mida teha?" Me olime sunnitud käsi laiutama. Riiklikud juhised. Nüüd on proovile pääsemine jälle liberaalsem. Ei pea täitma korraga kahte punkti. Piisab sellest, kui oled haige. Hea seegi. Masstestimise eest oleme seisnud algusest peale. Nüüd, kõik need nädalad hiljem, otsustati, et Saaremaal alustatakse masstestimisega.“

Lõpetuseks toob haigla välja, et nad on algusest peale rõhutanud maskide kandmise vajalikkust ja seda ka tervetel inimesel. „Isegi kui see ongi riidest mask, on see parem kui mittemidagi. Alguses olime "need saarlased, kes käivad ringi, lapp nina ees". Nüüd teame, et tegime õigesti. Riiklikes soovitustes ei peetud maski vajalikkuse rõhutamist pikka aega tähtsaks. Nüüd on antud soovitus kõikidel maski kanda,“ märgib haigla.