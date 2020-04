Kool pöördus ministeeriumi poole: lapsevanem keelas lapsel kasutada e-päevikut 

Haridusministeeriumi ametnik pöördus AKI poole seoses koolijuhi päringuga. Nimelt keelas lapsevanem 5. klassis käival järeltulijal kasutada kooli e-päeviku Stuudium kontot. Vanem põhjendas seda sellega, et koolil ega temal pole ülevaadet, kellega ta seal suhtleb ja millest kirjutab. AKI teatas ministeeriumile vastuseks, et e-keskkonna põhifunktsioon on õppeülesannete andmine ja vastuvõtt. „Samamoodi nagu ei saa vanem otsustada, millise õpetaja või millise töövihiku kasutamisega ta on nõus,“ selgitas AKI. „Samamoodi nagu ei saa vanem otsustada, millise õpetaja või millise töövihiku kasutamisega ta on nõus. Antud juhul on e-keskkonna põhifunktsiooniks õppeülesannete andmine ja vastuvõtt, õppematerjalide jagamine ja õpilase hindamine. selgitas AKI.