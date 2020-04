 Kaitseliit pidi abipalvest ära ütlema   

Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak palus Kaitseliidult Naiskodukaitse liikmeid appi hooldekodus ja koduhooldusel eakate abistamiseks , samuti kodus elavatele eakatele toidu ja ravimite kojuveoks. Nimelt on abivajajate arv suurenenud seoses koduse karantiini ja liikumispiirangutega. Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi teatas vastuseks ametiabi taotlusele, et ei saa seda sellistel tingimustel täita. „Mõistame ametiabi taotlemise vajadust, kuna valdkond, milles abi palutakse, on praeguses olukorras suure surve all. Kahjuks peame aga nentima, et hooldusteenus on Kaitseliidu ülesannetest ja eesmärkidest liialt erinev, et saaksime ennast sellega siduda,“ seisis Ühtegi vastuses- tema sõnul ei paku Kaitseliit oma liikmetele selles valdkonnas väljaõpet „Meil puudub ülevaade, kes liikmetest on võimelised nimetatud ülesannet täima. Kinnitame, et juhul kui teil tekib konkreetne vajadus abi saamiseks, edastame vastava üleskutse oma liikmetele, kuid me ei saa kahjuks garanteerida abi osutamist sellise täpsusastmega, mida te olete ametiabi palves taotlenud.“