Prantsusmaa president Macron: Schengeni piirid jäägu kinni vähemalt septembrini 

Telekanali BFMTV uudisteportaali andmeil kavatseb Macron teha ettepaneku, et Schengeni alal jääksid riigipiirid suletuks vähemalt septembrini. President teatab ka, et Prantsusmaal pikendatakse ja karmistatakse varem 15. aprillini kehtestatud karantiini ilmselt kuni 15. maini.

Vanurite kaitsmiseks tuleks nad kodudesse sulgeda aasta lõpuni, soovitas Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen eilses intervjuus Saksamaa kollasele väljaandele Bild am Sonntag. „Viirusevastast vaktsiini ju veel ei ole ja me peame vältima kontakte vanemate inimestega nii palju kui võimalik. Piirangud on rasked, aga küsimus on ju elust või surmast,“ lisas von der Leyen.