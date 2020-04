USKUDA VÕI MITTE? Saksa viroloog koroonaviiruse levimisest: "Ärge kartke ukselinke ega ostukärusid." 

15. veebruaril kogunes 350 inimest Heinsbergi lähedal Gangeltis raekotta, kus peeti karnevalihooaja lõpupidu. Tantsiti, lauldi ja rüübati õlut. Teiste seas lõbutses abielupaar, kes veel ei teadnud, et nad on viirusekandjad. Paar päeva hiljem oli üks tantsijaist, 47aastane mees, intensiivravipalatis.

See pani Bonni ülikooli teadureid põhjalikult uurima, miks viirus nii kiiresti levima hakkas.

Kõigepealt vaadeldi mitmesuguseid pindu. Koroonaviiruse RNAd leiti kõikjalt: ukselinkidelt, teleripultidelt, poodide ostukärudelt... Kuid viirus oli väga kiiresti surnud. „Näiteks ukselingid on ohtlikud vaid siis, kui keegi on vahetult teie ees köhinud või sülitanud pihku ja sellest kinni haaranud. Te peate tema selja taga seisnult lingist kinni haarama – ja sellestki on veel vähe. Viirus levib, kui katsute kohe oma nägu,“ ütleb Streeck. „Käisime ka kodudes, kus üks või mitu perekonnaliiget on nakatunud. Ka seal polnud ühelgi pinnal elavat viirust.“

Streecki sõnul näitas uurimus, et erilist ohtu pole ka siis, kui mõnest viirusekandjast kiiruga mööda minna. Küll aga siis, kui olla temaga kauem lähestikku. Näiteks staadionil rahva keskel või temaga suudeldes, kallistades ja tantsides. Nagu ka siis, kui kõrvuti laulda või samast kannust õlut juua. Ilmselt hakkas viirus just nii Heinsbergis, aga ka Itaalias Bergamos jalgpallimängu ajal inimestest täis pikitud staadionil ja Austria Ischgli suusakeskuses peetud õhtusel peol kiiresti levima, kirjutab The Local.