VIIRUSE PLUSSPOOL: kodutud kassid naudivad hotellielu! 

Kassihotelli eellugu sai alguse mullu novembris, kui Tartumaal likvideeriti 60pealine hiirekuningate koloonia. Nimelt andis kohalik külarahvas mittetulundusühingule Cats Help teada, et üksik vanainimene ei saa oma lemmikute karjaga hakkama. Loomatohtrid tõdesid toona, et nad pole ammu nii masendavas olukorras kasse näinud.