TEISMELINE ISOLATSIOONIS: „Ema, mine ära! Mul on sinust kopp ees...“ 

11. märtsi õhtul sai Kadri töölt teate, et ühe kolleegi puhul on koroonaviirusekahtlus. Kõikidel töötajatel paluti koju jääda. Kadri konsulteeris kooliga, kus tema 14aastane tütar õpib ning nemad palusid teda enne mitte kooli saata, kui testi tulemused on teada. Päev hiljem tuli teade, et 16. märtsist on kõik koolid üle Eesti suletud.