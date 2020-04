Urmas Kruuse | Helmed surusid Ratase põlvili, välistööjõust tuleb puudus 

Esitasin tollele seadusele muudatusettepaneku, mis lubaks põllumajanduses töötavatel välismaalastel hooajatööd lõpuni teha ehk viibida Eestis 31. septembrini. Seda muudatust toetasid paljud põllumehed, kelle sõnul pole reaalne Eestist lühikese ajaga leida oskustega inimesi, kes saaksid töödega niimoodi hakkama, et meil ka sügisel oleks leiba lauale panna. Muudatus pani Helmed reaalsusele alla vanduma ning paistis, et põllumajandusele tehaksegi hooajatööde mõttes erand.

Ent neljapäeval selgus, et EKRE viha välistööjõu vastu on siiski liiga suur ning neil on õnnestunud koalitsioonis Jüri Ratas põlvili suruda. Õiguskomisjonis pressiti läbi variant, mille järgi põllumajanduses saavad välismaalased osaleda hooajatöödel vaid 31. juulini, asjaomase ministri heakskiidul aga veel 31. augustini. Võite ette kujutada, kui motiveeritud siseminister Mart Helme, kes valdkonna eest vastutab, seda pikendust andma.

See tähendab, et põllumeestel pole ikkagi kindlust, kas nad saavad hooajatööde lõpuni kindlaid inimesi kasutada. Tõehetk saabub, kui lisaeelarvega kaasnev kobarseadus tuleb riigikogu saali teisele lugemisele. Siis tuleb saadikutel valida, kas toetada koalitsiooni pakutud ebapiisavat kompromissi või põllumeeste probleeme tegelikult lahendavat muudatusettepanekut, millele avaldati toetust ka maaelukomisjoni arutelus ning arvamuses õiguskomisjonile.

Õppetunde on sellest protsessis kaks. Esiteks Helmede ülbus põllumeeste suhtes jätkub, kuigi sõnades nad maainimesi justkui toetavad. Meenutan, kuidas üleminekutoetuste arutelu ajal ütles Martin Helme Toompeale sõitnud põllumeestele, et kui nad osalise toetusega rahul ei ole, siis järgmine kord ei saa üldse midagi. Nüüd on sama seis: olge rahul sellega, et töötajad saavad teil aidata külvi osaliselt ära teha, saagi koristamise ajal aga aidaku teid jumal, sest EKRE seda küll tegema ei hakka.